In provincia di Perugia, dopo aver imbiancato il monte Subasio, una nevicata ha interessato anche la zona del traforo di Forca Canapine, nella serata del 13 dicembre. Come ampiamente annunciato dalle previsioni, alle altitudini maggiori l'abbassamento della temperatura ha trasformato la pioggia in neve. Superato il centro di Norcia, salendo verso l'ingresso del traforo, primi fiocchi già dopo un paio di chilometri. Nevicata più insistente, accompagnata da un forte vento, in particolare nell'ultimo chilometro prima della galleria e ovviamente all'uscita della stessa, nel territorio della provincia di Ascoli Piceno. Qualche problema per la circolazione automobilistica a causa della scarsa visibilità, ma strade pulite. Facile immaginare che a quote maggiori la neve sia caduta con più insistenza. Per la giornata di sabato 14 sono previste schiarite.

