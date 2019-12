Terremoto in Toscana, la protezione civile: non ci sono feriti - Il video

E' ufficiale: non ci sono feriti per lo sciame sismico che nella notte tra l'8 e il 9 dicembre ha investito l'area del Mugello, in Toscana, a poco più di trenta chilometri da Firenze. Lo ha dichiarato il responsabile della protezione civile sezione Mugello, Girolamo Bartoloni, intervistato all'alba da Tele Iride che ha poi diffuso le immagini via twitter. Confermati, invece, danni agli edifici, in particolare alle chiese. Diversi comuni hanno già annunciato la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in via precauzionale per la giornata di lunedì 9 dicembre, altri stanno valutando. Mentre proseguono le verifiche della protezione civile e dei vigili del fuoco, lo sciame sismico sembra non dare tregua. L'ultima scossa registra in ordine di tempo, è avvenuta alle 6.30: magnitudo 3, epicentro sempre nel comune di Scarperia e San Piero.

Le immagini dell'area dell'epicentro diffuse nella notte dal Tgr Rai Toscana