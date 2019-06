Cambogia, crolla palazzo di sette piani, almeno 24 morti

Sihanoukville, 24 giu. (askanews) - Un edifico di sette piani è crollato in Cambogia uccidendo almeno 24 persone, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie alla ricerca di altri dispersi. L'edificio in costruzione nella città costiera di Sihanoukville era di proprietà di una gruppo cinse. Negli ultimi anni Sihanoukville, ex villaggio di pescatori, ha cambiato volto con la costruzione di ...