Castiglione del Lago, verso il festival Ars contemporanea

A poco meno di un mese Castiglione del Lago pensa già al prossimo importante appuntamento culturale. Nella cittadina lacustre che in questi giorni vede gradualmente aumentare i flussi turistici sino al culmine dei mesi di luglio e agosto, c’è la consapevolezza che il festival Ars contemporanea del direttore artistico Gianluca Brundo, giunto alla terza edizione, si gioca una chance importante proprio nel clou del mese di luglio, dal 17 al 21, sia sotto l’aspetto artistico e culturale che su quello del versante turistico. Arte, cinema, teatro, danza saranno le protagoniste assolute dei cinque giorni di festival con ospiti che, grazie all’impegno di Brundo, approderanno a Castiglione richiamati da più parti d’Italia: sa Christian Marazziti (regista) a Dario Bandiera (attore e comico), da Marta Ossoli (attrice) a Mino Manni (attore e regista) sino a Paolo Vallesi (cantante), Isabella Adriani (attrice) e Leo Gullotta (attore) e molti altri. Le principali lacation del festival (Palazzo della Corgna, la Rocca del Leone e piazza Mazzini) si animeranno delle presenza di curiosi e addetti ai lavori. Un banco di prova importante per il festival arrivato sulla linea di demarcazione che separa l’insuccesso dal gradimento del pubblico. Secondo gli esperti, infatti, si può giudicare o meno l’efficacia di un festival solo dopo il terzo anno di svolgimento. Per questo la terza edizione di Ars contemporanea rappresenta un traguardo importante per il futuro del festival e per quello di Castiglione del Lago.

Servizio di Claudio Bianconi