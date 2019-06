Assisi, "Incontrare te": il tormentone della solidarietà

“Incontrare te” è la canzone scritta ed interpretata da quattro giovani: Ayric, Giulia Briziarelli, Clement e Terus. Un testo che parla delle loro tradizioni, della diversità come ricchezza, di pace ed altruismo. Ayric in particolare - cristiano evangelico fuggito dall’Iran per motivi religiosi - ha portato la sua testimonianza di vita durante la serata di solidarietà condotta da Carlo Conti “Con il cuore, nel nome di Francesco” che si è tenuta lunedì 10 giugno ad Assisi. Su YouTube si può trovare il music video.

Servizio di Cristiana Costantini