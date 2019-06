Ascolti boom per "Con il cuore, nel nome di Francesco"

La solidarietà dei frati di Assisi ‘Con il cuore, nel nome di Francesco’ conquista gli italiani. La serata televisiva, andata in onda su Rai1 lunedì 10 giugno, ha raggiunto oltre 2,5 milioni di spettatori pari al 12.3% di share. "La maratona benefica – commenta il direttore della sala stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato – continua fino all'1 luglio. Per aiutare le missioni francescane in Italia e nel mondo basta inviare un sms o chiamare da rete fissa al 45515".

Sarà possibile sostenere la campagna di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, per poveri e dimenticati in Italia e nel mondo, con SMS e chiamate da rete fissa al 45515 dall'1 giugno all'1 luglio. Il valore della donazione sarà di 2 euro per ciascun SMS inviato da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce e Tiscali. Oppure dona 5 euro al 45515 per ciascuna chiamata da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile e di 5 o 10 euro da rete fissa TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali.