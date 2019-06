Assisi, Renzo Arbore: "Cantare e fare del bene"

Renzo Arbore, insieme alla sua Orchestra Italiana, è stato uno dei protagonisti più attesi della diciassettesima edizione di "Con il cuore, nel nome di Francesco", la grande gara di solidarietà organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi. "Sono venuto molte volte ad Assisi per devozione e oggi sono qui per cantare e per fare del bene. Ho molti ricordi emozionanti legati all'Umbria, la terra di San Francesco che è il Santo più umile e popolare al quale vogliamo molto bene".

Servizio di Cristiana Costantini