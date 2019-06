Bravo Passaro, vince in doppio e vola al secondo turno del Roland Garros

Francesco Passaro si riscatta e vince la sua prima gara in uno Slam Junior. Il portacolori dello Junior Perugia ha conquistato l’accesso al secondo turno del tabellone di doppio del Roland Garros. Sulla terra parigina, Passaro e il sanremese Matteo Arnaldi, hanno battuto la coppia argentina formata da Burruchaga-Lingua Lavallen. Gli azzurrini si sono imposti in rimonta. Il match è stato poco tirato nel primo set, vinto dagli argentini per 6-1. Poi Passaro e Arnaldi hanno pareggiato i conti vincendo il secondo per 6-4 e hanno fatto festa imponendosi per 10-7 nel terzo e decisivo set (tie break al 10). Il perugino così si rialza subito dopo che domenica aveva perso al primo turno nel tabellone del singolare al Roland Garros contro il rumeno Filip Cristian Jianu e si mette in marcia, dopo gli stop subiti nelle qualificazioni dell’Us Open di settembre e delle sconfitte al primo turno nel singolare e nel doppio all’Australian Open.

Nel video il punto decisivo della coppia azzurra