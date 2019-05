Elisa Isoardi, il sexy charleston

Ecco Elisa Isoardi a “Ballando con le Stelle” con il suo charleston. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” è stata ballerina per una notte con i complimenti di Milly Carlucci: “Non era facile per lei e adesso sentiamo i perfidi”. Grandi elogi da parte di Carolyn Smith che la vorrebbe come concorrente il prossimo anno.