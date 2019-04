Chiara Galiazzo feat J-Ax, ecco il video di 'Pioggia viola'

"'Pioggia viola' è nata in un modo inusuale. Quel giorno di settembre sono entrata in studio e mi sono detta ‘ora scrivo una canzone che non pubblicherò mai’. Liberamente ispirata alla mia vita, reinterpretata in un modo sinceramente leggero e senza particolari sovrastrutture è il mio primo passo per fare le cose grandi in piccolo": Chiara Chiara Galiazzo racconta il nuovo singolo da lei scritto con Danti, Piero Romitelli e Francesco 'Katoo' Catitti, che lo ha anche prodotto, e con la paretecipazione di J-Ax. "J-Ax lo conosco e lo stimo molto sia come persona sia come artista – afferma Chiara - Quando gli ho fatto sentire la canzone, non ho potuto fare a meno di chiedergli di prendervi parte. Il suo contributo l’ha resa ancora più bella e sono fiera e onorata di aver avuto l’occasione di collaborare con lui in un mio pezzo". Chiara partirà a breve per quello che definisce "Il tour più piccolo del mondo": il debutto è il 17 maggio dal Teatro Concordia di Monte Castello di Vibio (PG) per poi arrivare il 18 maggio al Teatro Torlonia di Roma, il 19 maggio al Teatro Gualtieri di Gualtieri (RE) e terminare il 24 maggio a Teatro Gerolamo di Milano. Regia: Fabrizio Conte Fotografia: Stefano BellaProduzione: Sony Music