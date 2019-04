Monica Bellucci: "Un piacere tornare nella mia Città di Castello"

Elezioni USA 2020, Joe Biden si candida alle primarie democratiche SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) USA, 25 aprile 2019 "Sono sicuro che la storia guarderà ai 4 anni di questo Presidente come un aberrante momento della storia. Ma se diamo a Donald Trump 8 anni alla Casa Bianca cambierà per sempre il carattere, ciò che siamo... e io non posso stare seduto e aspettare che questo accada.” Queste le parole di Joe Biden annunciando la sua corsa alle primarie democratiche per le ...