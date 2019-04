Casertana, l'ex Fere Pochesci: "Ho più esperienza di Spalletti e Mancini"

Green, tecnologica, innovativa: a bordo della nuova Nissan Leaf

Roma, 12 apr. (askanews) - Green, innovativa e tecnologica: parte da Roma "Electrify The World Tour", prima tappa che Nissan ha pensato per presentare i nuovi modelli "Leaf", il veicolo 100 per cento elettrico con batteria da 40 kWh e Leaf e+, con una nuova batteria da 62 kWh. La presentazione si inserisce all'interno della "Formula E", la competizione ideata dalla Federazione Internazionale ...