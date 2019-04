Ivana Icardi entra nella casa: chi è la sorella di Mauro che attacca Wanda Nara

E' iniziata l'edizione numero 16 del Grande Fratello e tra i concorrenti c'è anche Ivana Icardi, sorella minore di Mauro. Argentina ma residente a Las Palmas, in Spagna, prima di entrare nella casa ha rivelato di non avere più rapporti con l'attaccante dell'Inter a causa del matrimonio con la moglie (e agente) Wanda Nara: "Se lui non fosse un calciatore lei non starebbe mai con lui", ha detto.