Sottogiacca semitrasparente per la consigliera del M5s, lei risponde

Desirè Manca, consigliera regionale 5 Stelle in Sardegna, è finita al centro delle polemiche per il suo outfit durante la prima seduta. Giacca blu e sottogiacca semitrasparente: secondo alcuni gli abiti scelti erano inappropriati per l'occasione. Manca ha risposto a chi la ha criticata sostenendo che non c'è alcuna regola che vieti l'uso del tulle e che lei veste "in questo modo ovunque".