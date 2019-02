Le immagini choc dell'agguato a Manuel Bortuzzo

Le immagini choc della telecamera della tabaccheria di via Menandro, nel quartiere romano dell'Axa, testimoniano il dramma vissuto da Manuel Bortuzzo. Il 19enne campione di nuoto trevigiano sabato 2 febbraio ha visto cancellare i suoi sogni dagli spari partiti dalla pistola di Lorenzo Marinelli e Daniel Bazzano, finiti in carcere con l'accusa di tentato omicidio. Il ragazzo, come documentano le immagini pubblicate nel sito del quotidiano Il Tempo, era in compagnia della fidanzata Martina davanti a un distributore di sigarette, quando è stato colpito. Uno dei proiettili ha creato danni irreparabili al midollo spinale di Manuel, che ha perso l'uso delle gambe.

Di fronte agli inquirenti, Marinelli e Bazzano hanno confessato di essere stati loro a sparare, ma di averlo fatto per errore.