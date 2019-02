Quattro su quattro: il tabù del Trestina - IL VIDEO

Ormai sembra una vera e propria maledizione. In serie D, il Trestina non sa più segnare i calci di rigore: con quello sbagliato domenica scorsa da Khribech contro lo Scandicci sono saliti infatti a quattro (su quattro calciati) i penalty per i bianconeri di Enrico Cerbella falliti o parati. Oltre all'ex Subasio, sono stati sfortunati e poco freddi sul gesso del dischetto anche Ridolfi (due volte) e Braccalenti. E ora? Cerbella è alla ricerca di una soluzione. Intanto in classifica mancano quattro punti all'appello.

