Pienone a Umbria jazz winter. Chiusura da applausi con il gospel

L'edizione numero 26 di Umbria jazz winter si è confermata come uno degli eventi di riferimento del panorama internazionale. Grandi artisti e grandi numeri, frutto di un mix a cavallo fra vecchio e nuovo anno che fonda la propria forza su musica, ospitalità, arte, storia e buona cucina di una città speciale e affascinante come Orvieto.

Nei cinque giorni in cui si è svolto il festival, i 100 concerti con 170 artisti impegnati hanno richiamato tantissimi appassionati, che sono affluiti al teatro Mancinelli, al Palazzo del Popolo e al museo Greco, realizzando quasi sempre il tutto esaurito con oltre 200mila euro di incasso e oltre 8.000 biglietti, confermando in particolare il momento di grazia del jazz italiano.

La tradizionale Messa della Pace in duomo con il coro gospel, che ha chiuso la rassegna, si è confermata un rituale irrinunciabile sia per gli orvietani che per i tantissimi turisti nel primo giorno dell’anno.

I prossimi appuntamenti saranno a Terni con Umbria Jazz Spring 2 dal 18 al 22 aprile, a Perugia per Umbria Jazz 19 dal 12 al 21 luglio 2019 e a Orvieto per Umbria Jazz Winter#27, dal 28 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020.