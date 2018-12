Appartamento in fiamme: due anziani morti, tre persone ferite - VIDEO

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 5 di sabato 22 dicembre in località Padonchia, nel Comune di Monterchi (Arezzo) al confine fra Toscana e Umbria, per un incendio sviluppatosi all'interno di una abitazione, all'interno della quale sono morti due anziani. Le tre persone (padre, madre e figlia) che occupavano l'abitazione al piano superiore sono riuscite ad uscire fuori e sono state prese in carico dal personale sanitario del 118. Le cause sono in corso di accertamento.

A perdere la vita la vita un uomo di 84 anni, Giuseppe Baldi, e la moglie di 80, Gina Scarselli. Nell'abitazione c'erano anche il figlio della coppia con la moglie e la nipote, trasportate in ospedale per intossicazione. E' stata la giovane, 27 anni, a dare l'allarme alle 4.40.