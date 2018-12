Strage in discoteca: si indaga per omicidio colposo, locale sotto sequestro - VIDEO

Sulla tragedia nella discoteca di Corinaldo teatro della strage in cui sono morte 6 persone "sono in corso audizioni e il locale è stato sequestrato. Tutte le attività tecniche sono in corso. Stiamo verificando le ipotesi di reato in questa fase preliminare". Lo ha detto il procuratore capo della Repubblica di Ancona Monica Garulli che ha effettuato un sopralluogo nella discoteca "Lanterna azzurra", dove per la calca sono morti 5 ragazzini, riunitesi nel locale per un concerto del rapper Sfera Ebbasta, e una mamma che aveva accompagnato la figlia.

C’è un fascicolo a carico di ignoti. "L’ipotesi di reato è omicidio colposo plurimo, poi verificheremo meglio nel prosieguo", ha detto il pm. "Anche se la causa scatenante sia legata a una reazione non preventivabile - ha aggunto la Garulli - c'è da verificare perché non abbiano funzionato i sistemi di sicurezza e sia determinata una tragedia di tale entità. L'ipotesi dello spray al peperoncino come effetto scatenante della calca è da verificare. C'è un evento che ha assunto proporzioni inaudite in relazione a un locale che avrebbe dovuto presentare profili di sicurezza che al momento sembra non abbiano funzionato".

Servizio completo sulle cronache nazionali del Corriere dell'Umbria del 9 dicembre 2018