Strage in discoteca a un concerto rap: 6 morti e 120 feriti - VIDEO

Tragedia nella discoteca "Lanterna Azzurra" a Corinaldo vicino ad Ancona durante un concerto del rapper Sfera Ebbasta. Sei morti dopo che si è scatenato il panico e la calca, forse per l'uso di uno spray urticante spruzzato. La tragedia si è verificata intorno all'una della notte. Il bilancio definitivo è di oltre 100 feriti, 14 in gravi condizioni e 8 in rianimazione. I sei morti sono 3 ragazzi, 2 ragazzi e una mamma che aveva accompagnato la figlia al concerto.

"Una tragedia - ha detto il questore di Ancona, Oreste Capocasa, ai microfoni di Rainews 24 - sembrerebbe per l'uso incauto di spray al peperoncino, ma questo è ancora al vaglio dei magistrati. C'è stato un fuggi fuggi verso le uscite di sicurezza e i due parapetti laterali non hanno retto".

"Sono profondamente addolorato per quello che è successo a Corinaldo". Così in una storia su Instagram il rapper Sfera Ebbasta in merito alla tragedia costata la vita a 6 persone durante un suo concerto in provincia di Ancona. "Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle vittime e a quelle dei feriti; tutti gli impegni promozionali e gli instore dei prossimi giorni verranno cancellati", scrive il musicista.