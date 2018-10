Il karaoke di Tajani: il mio canto libero

Radio Rock 106.6 è andata in trasferta a Milano, in occasione di IdeeItalia, tre giorni organizzata da Forza Italia. Il karaoke reporter Dejan Cetnikovic è riuscito ad avvicinare il vicepresidente del partito Antonio Tajani, a margine del suo intervento, per proporgli di cantare un brano.

Il presidente del Parlamento Europeo non si è fatto pregare ed ha optato per un classico di Lucio Battisti: “Il mio canto libero”. “Questo è un inno alla libertà “ - ha poi commentato - “quindi se vogliamo combattere insieme per la libertà di questo Paese, per la libertà dei cittadini, delle sofferenze, dei vincoli che hanno, dei vincoli che hanno, il centrodestra deve essere unito: mi auguro che la Lega ci segua”.

Riguardo all’alleanza con il partito di Salvini, Tajani ha poi chiosato: “Mi auguro che loro non pensino a fare fughe in avanti con il Movimento 5 Stelle, che nulla hanno a che vedere con la libertà”.