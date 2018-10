La testimonianza: "Ho sentito 4 spari nella notte"

Crollo ponte, Conte: "Bucci commissario per Genova"

(Agenzia Vista) Assisi, 04 ottobre 2018 Crollo ponte, Conte: "Bucci commissario per Genova" "Nel decreto che firmerò abbiamo scelto il nome del Commissario per la città nella figura che abbiamo ritenuto più idonea, ovvero il sindaco di Genova Marco Bucci". Queste le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante il suo discorso ad Assisi per le celebrazioni di San Francesco patrono ...