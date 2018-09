Primi sopralluoghi al duomo dopo il crollo nella notte

Sopralluoghi e accertamenti sin dalla nottata di sabato 29 settembre, a Città di Castello, per il crollo di una porzione di un muro del duomo, compresa fra due finestre. I vigili del fuoco del distaccamento locale, assistiti anche da un'autoscala arrivata dalla centrale di Perugia, hanno iniziato a valutare le condizioni della struttura per evitare ulteriori danni alla cattedrale e pericoli per le persone. Si è trattato del distacco di una porzione di copertura esterna del Duomo composta da pietre arenarie di circa 6x3,5 metri.