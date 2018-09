Agriturismo divorato dalle fiamme

Due squadre dei vigili del fuoco di Perugia sono intervenute in località Borgo Colognola intorno alle 2.30 di martedì notte, per l'incendio del tetto di un agriturismo. Le fiamme hanno provocato il crollo del tetto che cadendo ha fatto crollare anche il solaio sottostante. Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Si indaga per scoprire le cause.