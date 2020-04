Stasera in tv 19 aprile 2020, su Italia 1 il film "Oggi sposi niente sesso". La trama

La seconda serata in tv di stasera 19 aprile 2020 su Italia 1 propone alle 23,30 il film "Oggi sposi... niente sesso" del regista Shawn Levy con David Rasch , Raymond J. Barry, Taran Killam, Thad Luckinbill, Ashton Kutcher, Brittany Murphy, Christian Kane, Monet Mazur, David Moscow e David Agranov.

Al centro della trama c'è la storia di Sarah, classica ragazza di una famiglia americana altolocata. Tom, l'altro protagonista del film, è esattamente il suo opposto e non a caso fra i due scocca ben presto la scintilla dell'amore: lavora in una radio, vive appena può all'insegna del divertimento ed è un grande appassionato di sport. C'è però un problema di non poso conto, la contrarietà della famiglia di Sarah, che non rinunica ad affidare all'ex fidanzato il compito di rovinare i piani della coppia.