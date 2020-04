Turisno ai tempi del Covid, il video del restauro dei disegni del Perugino alla Galleria Nazionale dell'Umbria

L'emergenza Coronavirus e le conseguenti disposizioni previste dal governo hanno chiuso le porte dei luoghi della cultura, ma la condivisione del patrimonio storico e artistico non si ferma. Anzi, si moltiplicano le iniziative da parte delle istituzioni culturali per promuovere il culto della bellezza e l'amore per l'arte. Va letta in questo senso l'iniziativa che vede protagonista la Galleria Nazionale dell’ Umbria di Perugia. Nell'ambito della campagna #iorestoacasa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, la Galleria di corso Vannucci è presente con un video sul canale YouTube del ministero per i Beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), dove dall’inizio dell’emergenza Covid 19 i musei, i parchi archeologici e gli istituti della cultura statali propongono contributi audiovisivi per permettere al pubblico di continuare a godere da casa del patrimonio culturale nazionale. Le immagini del filmato "Perugino. Disegni" e la voce narrante della storica dell’arte Veruska Picchiarelli accompagnano il visitatore alla conoscenza del disegno preparatorio di Pietro Vannucci detto il Perugino, custodito in comodato d’uso gratuito presso la Galleria. Il cartone rappresenta uno dei pastori genuflessi dell’affresco con l’Adorazione dei pastori staccato dalla chiesa di San Francesco di Monteripido a Perugia ed esposto permanentemente nel museo.