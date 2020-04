Le inchieste che in tutta Italia sono state aperte per far luce su ciò che è accaduto nelle case di riposo nei giorni dell'esplosione dell'emergenza Coronavirus sono una quarantina. La più importante, che potrebbe squarciare il velo su una serie di inefficienze perpetrate all'interno della storica residenza per anziani del capoluogo lombardo, è quella che riguarda il Pio Albergo Trivulzio di Milano, il più grande centro per anziani del Paese, i cui vertici sono indagati per epidemia e omicidio colposo plurimo.

Sul tavolo dei magistrati ci sono centinaia di cartelle cliniche, documenti, comunicazione al personale, materiale sequestrato dai finanzieri durante le 17 ore di perquisizione all'interno del Trivulzio. Documenti da incrociare con gli atti acquisiti dai finanzieri in Regione Lombardia. Tre le delibere all’attenzione degli inquirenti, quella dell'8 marzo, con cui la Regione chiedeva alle Rsa, la disponibilità ad accogliere malati Covid dimessi dagli ospedali, che potrebbe aver dato il via ai focolai. L'ipotesi è che le strutture avrebbero accolto i malati Covid senza garantire l’isolamento tra ospiti della struttura e i nuovi arrivati, positivi al virus. L'altra delibera regionale, del 30 marzo, garantisce alle strutture una retta giornaliera pari a 150 euro per ogni malato Covid.