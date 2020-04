"Angeli bianchi", la canzone dedicata ai medici e agli infermieri impegnati nella lotta al Coronavirus

E' dedicata ai medici e agli infermieri che negli ospedali assistono i malati di Coronavirus la canzone "Angeli bianchi", scritta e realizzata da Giancarlo Galvani, ex-insegnante di italiano, e storia e Alex Cecconi, direttore artistico di Meltina Records, etichetta indipendente con studio di registrazione e mastering a Città di Castello. Il brano, che sta spopolando sui social e nei canali tradizionali, è dedicato a coloro, medici, infermieri, personale sanitario e famiglie, che quotidianamente operano negli ospedale per combattere la pandemia da Covid 19.

Non è la prima volta che Galvani e Cecconi si cimentano in performance legate e dedicate alla propria città e al territorio umbro. “Questa volta - spiegano i due artisti - abbiamo deciso di regalare in musica qualche minuto di riconoscimento e apprezzamento per il lavoro eroico che svolgono i nostri medici, infermieri e personale sanitario negli ospedali a contatto con la pandemia nella speranza di interpretare e trasmettere loro il sentimento di tutti per quello che stanno facendo”.

Il testo di "Angeli bianchi" dice: “Non lo dimenticheremo quello che fate per noi, voi che siete infermieri, voi che siete dottori. Non vi dimenticheremo, voi ragazzi speciali, voi che rischiate la vita, voi eroi volontari; voi che siete sfiniti, ma che andate avanti, voi che siete per tutti i nostri angeli bianchi; voi che siete in guerra contro un nemico crudele che non risparmia nessuno, che ti colpisce alle spalle. Ma vinceremo noi, non ci arrenderemo: quel mostro maledetto noi lo schiacceremo; ma vinceremo noi; sì ce la faremo e tutti quanti insieme quell’inno canteremo”, queste le parole della canzone che termina con l’Inno di Mameli interpretato da Alex Cecconi.

"Angeli bianchi" è un omaggio inedito in musica ai “guerrieri” in camice bianco. “Bravi, una bella iniziativa, spontanea e azzeccata. La solidarietà di queste settimane nei confronti degli ospedali e della sanità a tutti i livelli - commentano il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, e l’assessore Riccardo Carletti - oltre che attraverso la donazione di presidi sanitari, tecnologia e fondi dedicati, si trasmette anche in musica e con le belle parole di questa canzone che fa onore a chi l’ha realizzata e alla comunità locale".