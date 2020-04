Un parametro determinante nella lotta per il contenimento del contagio da Coronavirus è il cosidetto R0, del quale parla Federico Ricce Tersenghi, professore ordinario fisica teorica e computazionale all'Università degli studi di Roma La Sapienza: "In questo momento lo scenario più probabile è che le misure restrittive dell' 11 marzo, hanno prodotto un R0 molto vicino a 1. Questo è buono nel senso che non abbiamo la crescita esponenziale che avevamo all'inizio. Tuttavia non è ancora sufficiente perché per vincere questa battaglia dobbiamo riuscire a scendere sotto la soglia di R1. In molte regioni, questa cosa ancora non si nota. La mia speranza è che le misure del 23 marzo riescano finalmente a far scendere questo numero R. Quando la capiremo? La capiremo fra una settimana". Ciò che Ricci Tersenghi ribadisce è che il numero dei morti dà un'immagine ritardata dei contagi, che arrivano generalmente tra il 20 e 24 giorni successivi al contagio vero e proprio".



COSA È IL PARAMETRO R0 PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE

Il parametro R0, come spiega l'Iss (Istituto superiore di sanità), indica il “numero di riproduzione di base” che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto in una popolazione completamente suscettibile cioè mai venuta a contatto con il nuovo patogeno emergente. Questo parametro misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva.

In altre parole se l'R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone. Quanto maggiore è il valore di R0 e tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta.