In Lombardia ci sono migliaia di malati, ma di sicuro anche centinaia di morti, che sfuggono a qualsiasi statistica. E che per questo vengono considerati "malati in nero". Cittadini che non vengono conteggiati nei numeri ufficiali ma che, secondo recenti indagini di alcuni medici di famiglia delle province di Milano e a Bergamo e a diversi studi, sono una consistente maggioranza".

La storia da ascoltare è quella di Silvia: vive a Bresso, lavora nel settore della moda e pochi giorni dopo il ricovero di sua mamma si è ammalata, restando a casa, senza essere stata sottoposta a tampone. Che abbia contratto il Covid è altamente probabile, ma Silvia ha una figlia di 10 anni che ha qualche problema di salute e cosi la allontana mentre lei affronta la malattia da sola, e ne esce. “Sono 37 giorni che non la vedo, e devo dire che sono passate le famose due settimane, nelle quali io ho vissuto bene, sto bene, non ho particolari sintomi, ma dato che mi manca ancora l'olfatto io non riesco a capire da sola se riavvicinandomi faccio un danno o se faccio la cosa più giusta per lei".