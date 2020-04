C'è un piccolo comune in provincia di Piacenza, al confine con la Liguria, dove il Coronavirus non è arrivato. A Ottone, poco meno di 500 abitanti, non ci sono contagi dal Covid 19. Parlare di segreto o ricetta miracolosa per spiegare il fenomeno non piace al sindaco Federico Beccia, che invece spiega la semplice strategia adottata per difendere la salute dei suoi concittadini: "Abbiamo bloccato tutti gli accessi tranne uno e fatto in modo che i cittadini fossero una sorta di vedette per monitorare eventuali accessi di persone da fuori. Al tempo stesso ci siamo rivolti ai proprietari di seconde case chiedendo di evitare di salire fin quassù per aiutarci a tenere il fenomeno sotto controllo". Per il futuro, nel caso di arrivi di forestieri, verrà chiesto loro - oltre che di registrarsi - anche di osservare una breve quarantena.