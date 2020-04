Oltre 26mila morti negli Usa, in Ohio vittime e contagi limitati grazie a un video molto efficace

I dati sulla diffusione del Covid 19 negli Stati Uniti peggiorano di giorno in giorno: alle 16 di mercoledì 15 aprile 2020 si contano 609.696 casi positivi e oltre 26mila morti. E mentre il presidente Donald Trump è costretto a difendersi come può dagli attacchi per aver sottovalutato le conseguenze della pandemia i singoli stati corrono ai ripari con proprie campagne di sensibilizzazione della popolazione.

Particolarmente efficace si sta rivelando il video realizzato e diffuso anche su Youtube dall'Ohio Department of Health, il Dipartimento della salute dell'Ohio, che con estrema semplicità riesce a far capire l'importanza del distanziamento sociale. Non a caso lo stato guidato dal governatore Mike DeWine è uno di quelli in cui l'emergenza Coronavirus viene fronteggiata pagando un numero fra i più bassi degli usa per ciò che riguarda morti e contagiati.