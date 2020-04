Nonna Luisa, 108 anni, fa gli auguri di Buona Pasqua e contro il Coronavirus raccomanda: "State a casa"

Nei giorni dell'emergenza Coronavirus e alla vigilia della Pasqua assumono un valore speciale gli auguri e le parole di Luisa Zappitelli, la nonna dell'Umbria, che a 108 anni regala speranza, entusiasmo e grandi motivazioni a tutti. Per riuscire a raggiungere gli umbri e le persone che le vogliono bene, Luisa si è prestata di buon grado per augurare Buona Pasqua a tutti con un video che il Comune di Città di Castello ha poi diffuso attraverso i propri Facebook, Instagram e Twitter. “Bisogna pregare il Signore: con il segno della croce tutti i giorni ora più che mai”, ha aggiunto nonna Lisa appena terminato il breve ma incisivo spot pasquale.

Luisa "Lisa" Zappitelli, è nata l’8 novembre 1911 a Villa del Seminario, a Città di Castello dove vive con la figlia Anna Ercolani, ha vissuto due guerre mondiali e tante traversie, compresa la temuta Spagnola, che fra il 1918 e il 1920 fece decine di milioni di morti nel mondo arrivando a contagiare 500 milioni di persone.

"Quello di nonna Lisa - ha commentato il sindaco tifernate Luciano Bacchetta - è una vera e propria testimonianza di saggezza e rettitudine a cui tutti ci dobbiamo ispirare in particolare ora che combattiamo ogni giorno contro questa pandemia. Facciamo proprio l’augurio di nonna Lisa e lo estendiamo a tutte le famiglie e ai nostri anziani che sono la risorsa umana e orgoglio del Paese”.