L'emergenza Coronavirus e le disposizioni contenute nei decreti su uscite di casa e distanziamento sociale non frenano la volontà di chi, pur di non restare in casa, dà libero sfogo alla fantasia per cercare di aggirare le regole. A dimostrarlo pareva esserci quanto documentato inun video girato ad Angri, in provincia di Salerno, dove un uomo era andato a spasso in piazza Annunziata, in pieno centro, con il proprio pappagallo al guinzaglio. Sì, al guinzaglio. Una corda di diversi metri, a un'estremità della quale c'era un bellissimo esemplare di Ara Araruna. Singolare, a detta di chi aveva assistito alla scena dell'arrivo dei carabinieri e del controllo, la motivazione che il proprietario del volatile aveva addotto per spiegare il motivo della propria presenza in piazza: non voleva rischiare che il pappagallo subisse uno stress psicofisico dal dover restare un casa. Sulle prime era scattata la multa da 400 euro, ma in un secondo tempo - come riferisce il sito de Le iene (LEGGI L'ARTICOLO) - l'uomo avrebbe dimostrato che il pappagallo, in quanto animale domestico, ha gli stessi "diritti" degli altri animali di compagnia, come ad esempio i cani. Quindi l'uscita due volta al giorno sarebbe consentita...