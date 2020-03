La parola d'ordine, per chi in Lombardia lotta da settimane contro il contagio da Coronavirus, è "vietato abbassare la guardia". E non può essere altrimenti, nonostante prenda sempre più corpo la sensazione che la situazione sia in fase di miglioramento. L'ha confermato anche l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, che nel giorno in cui è stato annunciato che l'ospedale nella ex Fiera di Milano potrà ricevere i primi pazienti Covid 19 alla fine della settimana ha ribadito quanto sia fondamentale continuare a lavorare "pancia a terra".

I dati in miglioramento sono quelli dei nuovi casi e dei ricoveri: i contagi nell'arco della giornata di lunedì 30 sono stati 1.154 contro i 1.592 di domenica 29 marzo (totale 42.161); le persone ricoverate (totale 11.815) 202 più di domenica, quando erano stati 461; solo due pazienti in più in terapia intensiva, per un totale di 1.330, mentre crescono i guariti, 1.082 in un giorno, in totale 10.337. La provincia in cui si contano più casi positivi è quella di Milano, che con i 347 di oggi raggiunge quota 8.676, mentre a Bergamo sono 8.664, in aumento di 137 rispetto a domenica.