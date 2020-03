Coronavirus, come togliere i guanti in maniera sicura per evitare che diventino fonte di contagio: il video

Coronavirus, ecco come togliere i guanti in lattice in maniera sicura. Il video, girato da un vigile del fuoco, mostra come rimuovere i guanti di protezione che è necessario indossare per uscire di casa, fare acquisti o andare in farmacia, per evitare che diventino un potenziale veicolo di contagio da Covid-19, qualora si fossero toccati oggetti o superfici dove è presente il virus. In poche semplici mosse, senza mai toccare la parte esterna dei guanti, il filmato mostra come togliere e tenere insieme i due guanti, così da effettuare tutta l'operazione in maniera corretta. I guanti in lattice, poi, devono anche essere smaltiti correttamente (leggi qui come) e mai abbandonati nell'ambiente.