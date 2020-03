Coronavirus, la grinta e il coraggio degli addetti alla logistica e alla consegna pacchi dell'Ups di Bergamo - il cui titolare di zona è Massimo Martini - sta facendo il giro dei social network. A testimoniarlo, se ce ne fosse ancora bisogno, dopo le innumerevoli prove di sacrificio e impegno di questi giorni di emergenza da Covid-19, è un video girato all'interno dello stabilimento dell'azienda dove lavorano decine di addetti. Il coro che hanno intonato è da brividi: "La gente come noi non molla mai". Un inno e un incoraggiamento diventati una bandiera della popolazione bergamasca e lombarda in questi giorni drammatici dove in migliaia lavorano in maniera silenziosa e costante per continuare ad assicurare i servizi essenziali alla popolazione e al tessuto economico e sociale.



Leggi anche: A Bergamo torna l'esercito per portare via altre 74 bare