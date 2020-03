Coronavirus, corsa sul tetto del palazzo per fare sport e aggirare così le misure restrittive del governo che impongono il divieto di fare attività motoria all'aperto. E' successo a Perugia, dove un residente di un palazzo ha pensato bene di trovare una soluzione alternativa per fare la corsetta quotidiana e mantenersi in forma. La sua performance è stata notata da molti residenti della zona e il video è diventato presto virale. Di sicuro una soluzione creativa ma anche pericolosa, visto che i tetti dei palazzi non sono idonei per questo genere di attività e si possono correre seri rischi anche per la propria incolumità personale. Nè devono diventare luogo di ritrovo o assembramento.