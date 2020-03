Coronavirus, appello dell'imprenditore: Comprate prodotti italiani, danni al settore agricolo per 45 miliardi

Coronavirus, le restrizioni stabilite da alcuni paesi alle importazioni di prodotti italiani possono arrecare danni fino a 45 miliardi di euro per il settore agricolo. Per questo Davide Dornetti, un imprenditore del settore agroalimentare, riferendosi ai dati resi noti da Coldiretti, ha lanciato l'appello (e l'hashtag): "Comprate prodotti italiani". Dornetti ha sottolineato come le restrizioni messe in auto da Paesi come Austria e Stati Uniti possano arrecare enormi danni al settore, ma un consumo consapevole di prodotti alimentari italiani, soprattutto quelli a marchio Dop o Igp, possono dare una grandissima mano a uno dei settori di eccellenza del made in Italy.