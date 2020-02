Coronavirus, ecco i dieci comportamenti da seguire per evitare - o ridurre fortemente - il rischio di contagio. Il ministero della salute ha diffuso un video dedicato che, tra le indicazioni consigliate, prevede la necessità di lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprirsi bocca e naso con fazzoletti monouso quando si starnutisce o tossisce e non prendere farmaci antivirali né antibiotici senza la prescrizione del medico. Il ministero raccomanda anche di pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato e in caso di dubbi non recarsi al pronto soccorso ma chiamare il proprio medico di famiglia e seguire le sue indicazioni.



