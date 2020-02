Coronavirus, ecco lo spot di Amadeus con i consigli per ridurre il rischio di contagio da Covid-19 (la situazione in Italia al 27 febbraio 2020). Il conduttore dell'ultimo Festival di Sanremo è stato scelto dal ministero della salute per registrare il video che va in onda in televisione. "Aiutiamoci l'un con l'altro. Insieme ce la facciamo". Amadeus ha messo a disposizione del servizio pubblico la propria popolarità, per sensibilizzare tutti sulle buone pratiche quotidiane che aiutano a contenere il rischio contagio dal virus cinese. È lo spot realizzato dalla Rai per il ministero della salute, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che sarà in onda nelle prossime ore su tutti canali Rai e sui social.



