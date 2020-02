Coronavirus, mascherine vendute a 5 mila euro: il video del blitz della finanza. Perquisizioni e 20 denunce

Coronavirus, sequestri e perquisizioni della guardia di finanza contro i "furbetti del web". I militari della compagnia di Torino, nella mattinata di giovedì 27 febbraio 2020, hanno effettuato un'operazione in diverse regioni che ha portato all'identificazione e alla denuncia di 20 persone - guarda il video - rei di aver venduto mascherine contro il contagio dal virus cinese al prezzo esorbitante di 5 mila euro l'una sul web. Una speculazione sulla psicosi contagio che gli uomini della finanza stanno monitorando in tutta Italia e che coinvolge anche purificatori per ambiente, visiere, addirittura copri wc, e altri articoli destinati alla protezione delle vie respiratorie, stroncando così sul nascere, manovre speculative e fenomeni distorsivi del mercato.