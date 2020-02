Coronavirus, un'epidemia su scala mondiale studiata a tavolino da governi e organizzazioni internazionali sin dal 2014? E' l'ipotesi del ricercatore universitario Simone Lombardini, ospitato dalla trasmissione "Il vaso di Pandora", un osservatorio di politica internazionale che tratta fatti di geopolitica e le breaking news più importanti. Ospiti della puntata del 12 febbraio 2020, come detto, Simone Lombardini (in collegamento dall'Inghilterra) del Dipartimento Ricerca dell’Università di Genova, esperto di politica internazionale, membro del “Comitato No guerra No Nato” e Giorgio Bianchi, documentarista, fotoreporter, blogger; conduzione di Carlo Savenago. Il video illustra l'ipotesi del ricercatore, che vede coinvolte Cina, Francia, Stati Uniti, Oms e fondazione Gates.



Leggi anche: Coronavirus, quasi 80 mila contagi nel mondo. Altri tre morti: i dati ufficiali alle ore 12 del 23 febbraio