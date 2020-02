Ascolti tv del 17 febbraio, stravince L'amica geniale con vantaggio abissale su GF vip 4

L'amica geniale-Storia del nuovo cognome conquista ottimi ascolti anche nella puntata andata in onda su Rai 1 lunedì 17 febbraio. Le vicissitudini di Lila ed Elena, le due sedicenni protagoniste della serie ispirata ai bestseller di Elena Ferrante e diretta da Saverio Costanzo e Alice Rohrwacher, sono state seguite da 6.561.000 spettatori

per uno share del 27,8%. Abbondante il distacco nei confronti del Grande Fratello vip 4, che su Canale 5 ha fatto registrare una media di oltre 3,3 milioni e il 19,5% di share (il 29,2% negli ultimi 7 minuti). Abissale il margine sul resto della concorrenza: la serie 9-1-1 su Rai 2 ha chiuso con il 5%, Fast and Furious 5 su Italia 1 con il 5,9%, Presa Diretta su Rai 3 con il 4,2%, Quarta Repubblica su rai 4 con il 4,3%, Eden Un Pianeta da salvare su La7 con il 2,6%, Rocky Balboa su Tv8 con l'1,2% e Little Big Italy sul Nove con l'1,5%.

Per approfondire leggi anche:L'amica geniale: Lila e Lenù tra passioni e scoperte



La puntata di lunedì 17 febbraio è iniziata con la foto di Lila esibita nella vetrina del nuovo negozio di scarpe in centro, che la protagonista - contrariata del fatto di essere messa in mostra così clamorosamente - taglia e sfigura con l'aiuto dell'amica Lenù con la scusa di farne un quadro d'ispirazione moderna. Lila, nel frattempo, inizia a lavorare nella nuova salumeria Carracc ma non rinuncia a dare libero sfogo alla sua forte personalità. Il rapporto con Lenù rischia di compromettersi dopo una festa a casa della professoressa Galiani, dove Elena l'ha portata con sé. Elena-Lenù, intanto, si è innamorata.

Oltre che da Margherita Mazzucco (Elena) e Gaia Girace (Lila), L'amica geniale-Storia del nuovo cognome è interpretata da Elisa Del Genio, Elisabetta de Palo, Ludovica Nasti, Tommaso Rusciano, Gennaro De Stefano, Kristijan Di Giacomo e Giovanni Amura.