Primarie Usa, manifestanti in topless protestano durante un comizio di Bernie Sanders

Il tour elettorale di Bernie Sanders, uno dei candidati democratici alle primarie per la presidenza degli Stati Uniti è stato interrotto da tre attiviste che volevano protestare contro i sostegni finanziari accordati nel 2018 - grazie anche all'impegno del senatore del Vermont - alle aziende produttrici di latte. In Nevada, mentre una delle manifestanti si è impossessata del microfono le altre due - in topless - sono salite sul palco cogliendo di sorpresa il servizio d'ordine e rovesciandosi addosso contenitori pieni di latte. Bernie Sanders si è allontanato dalla postazione dalla quale stava parlando mentre il personale della sicurezza ha accompagnato fuori le tre donne a seno nudo.