Ballo scatenato per Samanta Togni e Mario Russo con la ballerina che è finita per rimanere in reggiseno. I due hanno celebrato il loro matrimonio sabato 15 febbraio al Mulino Eroli di Narni. Dopo la cerimonia (guarda le foto qui), si è tenuta la cena a cui hanno partecipato 140 ospiti selezionati, che è culminata con balli e musica tra i tavoli. La ballerina e insegnante di ballo di Ballando con le stelle ha dato prova delle sue doti insieme al marito, anche se in una danza travolgente è finita per rimanere in reggiseno, dopo che la giacca che indossava le era stata in parte sfilata proprio dal suo sposo. A riprendere la scena Roberto Ciasca, in arte Robin, che ha postato i video sulle sue storie di Instagram. Tra gli ospiti vip c'erano Matilde Brandi, Raimondo Todaro, Sara Di Varia, Anastasia Kuzmina e l'ex miss Italia Francesca Testasecca.