Trattori in strada per la Festa degli agricoltori: centinaia di mezzi da tutta Italia

Trattori da tutta Italia nelle strade di Assisi, Santa Maria degli Angeli e Bastia Umbra domenica 16 febbraio 2020 per la sesta edizione della Festa degli Agricoltori 2020. La sfilata dei mezzi lungo le strade ha paralizzato il traffico ma centinaia di pedoni, automobilisti in transito e residenti dei tre centri si sono fermati per guardare i circa 300 mezzi agricoli che sono venuti da tutto il Paese. Alle 10 c'è stata la benedizione dei mezzi e delle palme, seguita alle 11 dalla partenza da Santa Maria degli Angeli, giro a Bastia e ritorno al Palaeventi angelano. Alle 13 conviviale, con sorprese e con la premiazione dei vincitori per le varie categorie: donna alla guida di un trattore, miglior partecipante, trattore dell’anno e trattore più vecchio ma funzionante, macchina semovente.