San Valentino, a Terni stand, musica e spettacoli per la festa degli innamorati

Grande spettacolo a Terni per San Valentino, la festa degli innamorati. Nel video, realizzato da Stefano Principi, l'atmosfera di festa e allegria con musica e tanti eventi tra gli stand allestiti in piazza Europa, di fronte al palazzo del Comune. Un giorno di festa per la "capitale dell'amore", che ha in San Valentino il suo santo patrono. Questa mattina messa solenne in basilica con il vescovo (guarda le foto) e, dal primo pomeriggio, tanti eventi fino a tarda sera. Tra questi, grande attesa per l'esibizione di Lorenzo Rinaldi che canta Valerie di Amy Winehouse (guarda qui il video della prova).