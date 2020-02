Masterchf 9, doppia eliminazione e vincitori annunciati dal sindaco di Milano, Beppe Sala

Nona puntata ad alta tensione a Masterchef 9, dove il lotto dei pretendenti alla vittoria si è ridotto a 7 unità. Ad andare avanti nell'avventurà che porterà uno di loro a vincere il titolo di miglior cuoco amatoriale d'Italia sono Antonio, Davide, Francesca, Luciano, Maria Teresa, Marisa e Nicolò.

A lasciare la cucina del cooking show di Sky Uno sono invece Vincenzo e Giulia, al termine di una una delle puntate più incerte e con un colpo di scena dietro l'altro. Si comincia con la Mistery Box a base di cinque diversi tipi di latte e farina con cui i concorrenti dovranno preparare un piatto. I migliori secondo i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono Antonio, Luciano e Davide, che alla fine risulta il vincitore. E' lui ad avere il vantaggio nell'Invention Test, in cui c'è da replicare i tre piatti di pesce di lago del giovane chef stellato Davide Caranchini. Davide sceglie per sé, Marisa e Vincenzo il salmerino, pepe sansho e testina di vitello, assegna la più facile trota in carpione a Nicolò, Antonio e Giulia e il difficilissimo pesce gatto in crosta d'argilla a Francesca, Luciano e Maria Teresa. A pagare con l'eliminazione è Vincenzo, al quale Davide aveva assegnato il suo stesso piatto affinché, avendo la postazione vicina, avesse potuto rubare con gli occhi il procedimento, invece Vincenzo si dimentica di lavare il salmerino marinato al sale e presenta un piatto quasi impossibile da mangiare.

Vince la prova Giulia, che guadagna il titolo di capitano della propria brigata (lei con Davide, Francesca e Marisa; Luciano, Antonio, Maria Teresa e Nicolò dall'altra parte con Nicolò capitano) nella prova in esterna nelle cucine di "Santa Virginia" e "Da i gemelli", due ristoranti in Brera, a Milano.

Le brigate di Masterchef 9 sostituiscono quelle dei due ristoranti e il verdetto smentisce il pronostico di molti: Beppe Sala, sindaco di Milano, proclama vincitrice la brigata di Nicolò e al Pressure Test va la squadra con due delle favorite - Marisa e Francesca - per il successo finale. Da un colpo di scena all'altro, Marisa e Francesca si salvano nella prova in cui c'è da replicare il "Vesuvio di rigatoni" di Alfonso ed Ernesto Iaccarino, due stelle Michelin con il loro ristorante “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui Due Golfi.

Davide e Giulia al duello finale. C'è da replicare lo “Spaghetto alla mediterranea con sgombro in carpione” e Giulia - entrata nella cucina di Masterchef 9 grazie alla firma sul grembiule apposta dal giudice Giorgio Locatelli che aveva puntato su di lei nelle prove di selezione - è costretta ad alzare bandiera bianca. E' lei la seconda eliminata della nona puntata.