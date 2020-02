Festival di Sanremo, lite tra Bugo e Morgan: nuovo video rivela i dettagli del litigio prima e dopo il palco

Un nuovo video della Rai rivela ulteriori particolari degli attimi che hanno preceduto è seguito l'esibizione di Bugo e Morgan al Festival di Sanremo 2020. Momenti che testimoniano la lite tra i due, poi sfociato in una figuraccia in diretta TV. Il filmato, tratto dal canale ufficiale della Rai, mostra i minuti immediatamente precedenti all'esibizione sul palco del teatro Ariston, con le tensioni tra i due sfociate poi nell'abbandono da parte di Bugo del palco. A seguire anche gli attimi in cui Fiorello raggiunge Morgan dietro le quinte per cercare il cantante, mentre Amadeus imbarazzato cerca di capire cosa sia successo.